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CHP ve HDP'li vekiller koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TBMM'ye DİSK üyelerini zorla sokmak istediler

üyelerinin önünde yapacağı eyleme, tedbirleri kapsamında izin verilmedi. ve 'li vekiller grubu içeriye almak istemesi üzerine meclis önünde arbede yaşandı.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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CHP ve HDP'li vekiller koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TBMM'ye DİSK üyelerini zorla sokmak istediler

TBMM'de görüşülen esnek çalışma düzenlemesini protesto eden bir grup Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK üyesi, Dikmen kapısı önünde eylem yapmak istedi.

CHP VE HDP VEKİLLERİ İÇERİ ALMAYA ÇALIŞTI

Basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen gruba, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilmedi. Bu gelişme üzerine CHP ve HDP'li milletvekilleri grubu içeri sokmak istedi. Ancak milletvekilleri dışındakilerin Meclis'e girmesine izin verilmeyince, içeriye girmek isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı.

POLİS TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından gerginlik sona erdi. Diğer DİSK üyeleri, polis tarafından uzaklaştırıldı.

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