İzmir'deki arama-kurtarma çalışmaları sona erdi

ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte Rıza Bey Apartmanı'nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Rıza Bey Apartmanı'nda AFAD, JAK, UMKE, STK'lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkıla binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu.

DEPREMDE 114 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.