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Türkiye'den Viyana'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Viyana'nın 6 farklı bölgesinde gerçekleşen terör saldırısına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kalın, "Terörün her türüne karşı ’nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Türkiye'den Viyana'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Viyana'da 6 farklı noktada gerçekleşen terör saldırısı sonrası Türkiye'den açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AVUSTURYA'NIN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın paylaşımında "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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