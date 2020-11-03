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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Viyana'daki saldırılara kınama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Viyana'daki saldırılara kınama

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

Son dakika: Viyana’da 6 farklı noktaya terör saldırısı SON DAKİKA: VİYANA'DA 6 FARKLI NOKTAYA TERÖR SALDIRISI

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