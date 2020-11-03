Seda'yı kaybettik: Umutla bekleyişin ardından acı haber geldi

İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanınında enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'den acı haber geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22.35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

SEDA'YI ÜMİTLE BEKLEMİŞLERDİ

Dinçer'in yakınları, 55 saattir alanda beklediklerini ifade ederek, "Biz Seda'nın sapa sağlam enkaz altından çıkacağına eminiz. Seda çok hayat dolu biriydi o yüzden bizde bütün enerjimizle onun yaşadığına inanıyoruz. Bütün kalbimiz Seda'yla. Ondan gelecek güzel haberi bekliyoruz" dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise, "Şu an inanılmaz bir hızla enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Seda hala enkaz altında! Bizler de sabır ve umutla haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez sizlerle paylaşacağım" dedi.

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