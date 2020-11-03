03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Seda'yı kaybettik: Umutla bekleyişin ardından acı haber geldi

Seda'yı kaybettik: Umutla bekleyişin ardından acı haber geldi

'de 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından can kayıpları da her geçen saat artıyor. Enkaz altında kalan ve Doğanlar Apartmanı'ndaki yeri belirlendikten sonra kurtarılmak üzere müdahale edilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in cansız bedenine ulaşıldı. Seda'nın cansız bedenini enkazdan çıkarak ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
ABONE OL
Seda'yı kaybettik: Umutla bekleyişin ardından acı haber geldi

İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanınında enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'den acı haber geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22.35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

SEDA'YI ÜMİTLE BEKLEMİŞLERDİ

Dinçer'in yakınları, 55 saattir alanda beklediklerini ifade ederek, "Biz Seda'nın sapa sağlam enkaz altından çıkacağına eminiz. Seda çok hayat dolu biriydi o yüzden bizde bütün enerjimizle onun yaşadığına inanıyoruz. Bütün kalbimiz Seda'yla. Ondan gelecek güzel haberi bekliyoruz" dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise, "Şu an inanılmaz bir hızla enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Seda hala enkaz altında! Bizler de sabır ve umutla haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez sizlerle paylaşacağım" dedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Minik Elifin yeni görüntüleri: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı MİNİK ELİF'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ: OYUNCAKLARIYLA OYNAYIP BOYAMA YAPTI

Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri ELİF TÜRKİYE'YE EL SALLADI! İŞTE HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜLERİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA