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Son dakika: Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

Son dakika haberi... ’nın başkenti Viyana’da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir düzenlendi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

SON DAKİKA HABERİ: 'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Viyana'daki Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir düzenlendi.

Son dakika: Avusturya’nın başkenti Viyana’da kabus gecesi | Schwedenplatz'ta sinagog yakınlarında silahlı saldırı SON DAKİKA: AVUSTURYA’NIN BAŞKENTİ VİYANA’DA KABUS GECESİ | SCHWEDENPLATZ'TA SİNAGOG YAKINLARINDA SİLAHLI SALDIRI

Avusturya medyası, polisin açılan ateşe karşılık verdiği ve saldırganın kaçtığını duyurdu.

Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı VİYANA’DA SİNAGOG YAKINLARINDA SİLAHLI SALDIRI

Çatışma sırasında bir polis memurunun yaralandığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz bilinmediği bildirilirken; polisin saldırganı yakalamak için operasyon başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çatışmanın ortasında kalan bir Türk vatandaşına "Çıkma çıkma oradan" diye bağırıldığı duyuldu.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

VİYANA BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN'DAN UYARI

'nin Viyana Büyükelçisi Ozan , ülkedeki Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ceyhun, hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

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