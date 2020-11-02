Son dakika: Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

Çatışma sırasında bir polis memurunun yaralandığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.





Saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz bilinmediği bildirilirken; polisin saldırganı yakalamak için operasyon başlattığı bilgisi paylaşıldı.