03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2020 23:50
Güncelleme:02.11.2020 23:57
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı..
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Azerbaycan uçaksavar füze sistemini imha etti
Azerbaycan uçaksavar füze sistemini imha etti
Azerbaycan Ermenistan karargahını vurdu
Azerbaycan Ermenistan karargahını vurdu
ABD'de seçim sonrası yağma tehlikesi nedeniyle dükkanlar tahta ile kaplandı
ABD'de seçim sonrası yağma tehlikesi nedeniyle dükkanlar tahta ile kaplandı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha!
İngiltere'de tuvalet kağıdı sırası
İngiltere'de tuvalet kağıdı sırası
Koronadan ölmesine rağmen binlerce kişi...
Koronadan ölmesine rağmen binlerce kişi...
Ortodoks rahibe silahlı saldırı
Ortodoks rahibe silahlı saldırı
Azerbaycan ordusu Ermenistan unsurlarını vurdu
Azerbaycan ordusu Ermenistan unsurlarını vurdu
Kabe'ye araçla girmeye çalıştı! Şok görüntüler...
Kabe'ye araçla girmeye çalıştı! Şok görüntüler...
Ermenistan’a ağır darbe! Yerle bir edildi
Ermenistan’a ağır darbe! Yerle bir edildi
Daha Fazla Video Göster