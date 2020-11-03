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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan depremzedelerle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan depremzedelerle ilgili flaş açıklama

Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İzmir depreminde, arama ve kurtarma çalışmaları sonuçlarına göre, can kaybımız 95'e yükseldi. Tedavisi halen devam eden hasta sayımız, 147. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5'inin durumu ağır. Bu akşam itibariyle, tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 847.'' ifadelerini kullandı.

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