Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan depremzedelerle ilgili flaş açıklama

Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İzmir depreminde, arama ve kurtarma çalışmaları sonuçlarına göre, can kaybımız 95'e yükseldi. Tedavisi halen devam eden hasta sayımız, 147. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5'inin durumu ağır. Bu akşam itibariyle, tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 847.'' ifadelerini kullandı.

İZMİR DEPREMİNDE, arama ve kurtarma çalışmaları sonuçlarına göre, can kaybımız 95'e yükseldi. Tedavisi halen devam eden hasta sayımız, 147. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5'inin durumu ağır. Bu akşam itibariyle, tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 847. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020