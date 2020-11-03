AK Parti Milletvekili koronavirüse yakalandı

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Sonucu öğrendiği andan itibaren evde istirahate çekildiğini belirten Birlik, sağlık durumunda endişe edilecek bir husus olmadığını ifade ederek, maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

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