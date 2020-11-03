03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Milletvekili koronavirüse yakalandı

AK Parti Milletvekili koronavirüse yakalandı

Şırnak Milletvekili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyurdu. Birlik durumunun iyi olduğunu ve endişe edilecek bir hususun olmadığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
ABONE OL
AK Parti Milletvekili koronavirüse yakalandı

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Sonucu öğrendiği andan itibaren evde istirahate çekildiğini belirten Birlik, sağlık durumunda endişe edilecek bir husus olmadığını ifade ederek, maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 2 Kasım 2020 SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 2 KASIM 2020

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA