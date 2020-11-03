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Son dakika: Bahçeli'den İzmir depremi açıklaması: Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır

Genel Başkanı grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır." diyerek sert çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Bahçeli'den İzmir depremi açıklaması: Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İzmir depremine değindi.

Devlet Bahçeli, yıkım sebebiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için derin üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

"DEMİRDEN ÇALAN İNSAN MÜSVEDDELERİNE..."
Bahçeli, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece daha güçlü millet oluruz. Tüm suçu 2020'ye yıkmak kolaycılıktır. Keşke birkaç metre kare fazla pay almak uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Keşke zemin etüdü yapılsaydı. Biraz daha fazla kazanmak uğruna betondan, demirden çalan insan müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi. Keşke sağlam yapılmış binaların kolonlarını kesip alan genişleten basit ve ölümcül kurnazlıklara tevessül edilmeseydi.

"ÖLÜM BU KADAR UCUZ OLMAMALI"
Keşke çöken binaların depreme uygun olup olmadığı yıllar önce kontrol edilseydi. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır, geliyorum diyen felakete bu denli sessiz kalmak akıl karı değildir. Öncelikle yapılması gereken gündeme odaklanmaktır. Hiçbir insanımız açıkta bırakılmayacaktır. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir. Dayanışmayla engelleri aşacağız."

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