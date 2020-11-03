Eski İmar ve İskan Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu hayatını kaybetti

AHMET SAMSUNLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu,1937 yılında Çorum'da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.