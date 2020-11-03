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Eski İmar ve İskan Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu hayatını kaybetti

ve ve Havalimanı İşletmecisi 'su 'nun babası hayatını kaybetti. Samsunlu'nun cenazesi 'da toprağa verilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Eski İmar ve İskan Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu hayatını kaybetti

ve Prof. Dr. 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İGA CEO'SUNUN BABASI

83 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 'su 'nun babası olan Ahmet Samsunlu'nun cenazesi memleketi 'da aile kabristanında toprağa verilecek.

AHMET SAMSUNLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu,1937 yılında Çorum'da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi 'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.

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