03 Kasım 2020, Salı
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Son dakika: Enkaz çalışmalarında bayrak hassasiyeti

Son dakika haberi... ’in Bayraklı ilçesinde,  sonrası hasar gördüğü için kontrollü yıkımına karar verilen bir binada yürütülen çalışmalar sırasında, apartmandan düşen Türk bayrağı, ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Enkaz çalışmalarında bayrak hassasiyeti

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 depremde hasar gören binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Hasar gören ve girilmesi yasak olan binalara vatandaşlar yaklaştırılmıyor.

Dün öğlen saatlerinde yıkımı başlanan Yılmaz Erbek Apartmanında çalışma yapan AFAD ekipleri, kontrol sırasında yere düşen Türk bayrağını, bulunduğu yerden kaldırdı.

Ekiplerin hassas davranışı, vatandaşların takdirini topladı.

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