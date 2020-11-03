Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası A.D. ve R.D'yi Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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