Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi, Uzunköprü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı.
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Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası A.D. ve R.D'yi Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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