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Son dakika...İzmir depremine ilişkin tahkir edici paylaşım yapan 52 kişiye işlem yapıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce 'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika...İzmir depremine ilişkin tahkir edici paylaşım yapan 52 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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