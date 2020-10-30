İzmir depremi hakkında provokatif paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı
İzmir'de meydana gelen ve vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği deprem hakkında provokatif paylaşımlarda bulunan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 3 kişinin de gözlatına alındığını açıkladı.
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 16 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki "çirkin ve ahlaksız" paylaşımların gereğini yaptıklarını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 ayrı gönderi tespit edildi, 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı, 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım." açıklamasında bulundu.
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