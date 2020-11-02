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İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil kurtarıldı

Son dakika haberi... Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 'in Bayraklı ilçesinde 58 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Ekipler enkaz altından 14 yaşındaki İdil Şirin'i kurtardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil kurtarıldı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

İzmirde 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil kurtarıldı İZMİR'DE 58 SAAT SONRA GELEN MUCİZE! 14 YAŞINDAKİ İDİL KURTARILDI

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

AFAD BAŞKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter yaptığı açıklamada, ''Allahıma binlerce kere şükürler olsun. 58. Saatte bir kardeşimizi daha canlı çıkarıyoruz inşallah.'' ifadelerini kullandı.

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