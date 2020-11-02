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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir depreminin ardından tüm şehirde 1712 çadır kuruldu İzmir depreminin ardından tüm şehirde 1712 çadır kuruldu
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ev enkaz haline gelirken, bazı evlerde de çatlaklar oluştu. İzmir halkı için devletim tüm imkanları seferber edilirken, şehir genelinde 1712 çadır kurulduğu açıklandı.
Giriş Tarihi: 02.11.2020 00:32 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 00:34
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem yaşanan İzmir'de 1712 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla bölgeye sevk edilen 38 mobil baz istasyonundan 30'u kuruldu.
Deprem bölgesine 3 bin 545 çadır, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti, 153 bin 376 mobil beslenme ünitesi, 113 bin 83 ikram malzemesi, 57 genel maksat çadırı, 4 duş-tuvalet konteyneri gönderildi.
Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 9 uçak, 1 insansız hava aracı, 15 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi ile 292 emniyet personeli sevk edildi.
İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlanırken, 1430 çadır da kurulum aşamasında bulunuyor.