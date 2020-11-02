02 Kasım 2020, Pazartesi
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Fransa'da rakip çeteler arasındaki çatışma çıktı

Son dönemde Cumhurbaşkanı Macron'un kontrolü kaybettiği ülkesi 'da yaşanan çatışmalara bir yenisi daha eklendi. Fransa'da 2 çete üyeleri savaş tüfeği kalaşnikoflarla çatıştı.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Fransa'da rakip çeteler arasındaki çatışma çıktı

Fransa'nın Montpellier kentinde rakip 2 çeteye mensup 10 kişi arasında çatışma çıktı.

Bölgeye sevk edilen polisler, olay yerini güvenlik çemberine aldı.

KAOSLAR BİTMİYOR

Polis kaynakları, kalaşnikof ve tabancalara ait yaklaşık 20 mermi kovanı bulunduğunu, olayın siyah kıyafetler giyen rakip çeteler arasında bir çatışma olduğunu bildirdi.

Çatışmada 1 çete üyesinin yaralandığı öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, eldiven ve maske de dahil siyah kıyafetli silahlı kişilerin ateş açtığı görülüyor.

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