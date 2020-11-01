01 Kasım 2020, Pazar
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Fransa'da camiye kundaklama girişimi!

Son dakika haberine göre; 'nın Chateaudun kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş'e (CİMG) bağlı camiye bidonla benzin dökülerek çıkarıldığını belirtilirken, yangının büyümeden kendiliğinden söndüğü kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Fransa'da camiye kundaklama girişimi!

CİMG Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, yazılı açıklamasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Chateaudun'da camiye bidonla benzin dökülerek yangın çıkarıldığını belirtti.

Fransa'da camiye kundaklama girişimi!

Yangının büyümeden kendiliğinden söndüğünü ifade eden Sarıkır, camide hasar oluştuğunu kaydetti.

Fransa'da camiye kundaklama girişimi!

Cami yetkililerinin şikayette bulunduğunu belirten Sarıkır, Fransız polisinin camiye gelerek incemelerde bulunduğunu aktardı.

Fransa'da camiye kundaklama girişimi!

Polisten yapılan açıklamada da olayın kundaklama girişimi olarak değerlendirildiğini ve açılan soruşturma kapsamında camiye ait kameranın kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

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