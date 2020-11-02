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58 saat sonra kurtarılan İdil'in enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 'in Bayraklı ilçesinde 58 saat sonra bir mucize gerçekleşmiş ve ekipler enkaz altından 14 yaşındaki 'i kurtarmıştı. 14 yaşındaki İdil'in enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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58 saat sonra kurtarılan İdil'in enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki deprem sonrası Emrah Apartmanı'nda ses duyulan bölgede kurtarma çalışmalarını yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 58. Saatte bir kız çocuğunun kurtarılmasında büyük rol oynadı.

Yaklaşık 2.5 saatlik kazı sonrası binanın 1. katında göçük altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'i, Balıkesir itfaiye erleri Bahadır Kuş, Metin Serdar göçük altına açılan tünele girerek sağ olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri, İdil'in gözlerinin ve bilincinin açık olduğunu belirledi. Kardeşi İpek Şirin'in ise cansız bedenine ulaşıldı. İpek'in çalışma seslerini duyduğunda en son ablasından su istediği öğrenildi.

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Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

AFAD BAŞKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter yaptığı açıklamada, ''Allahıma binlerce kere şükürler olsun. 58. Saatte bir kardeşimizi daha canlı çıkarıyoruz inşallah.'' ifadelerini kullandı.

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