Azerbaycanlı şehit babaya son bakış! 4 yaşındaki Yusuf yürekleri yaktı

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"TORUNLARIM HOCALI'YI GÖRECEK"

Ermenistan ordusunun 1992'de 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycanlıyı şehit ettiği Hocalı'da doğan Muhammedov, Ermenistan'ın işgalinin ardından ailesiyle birlikte Gence şehrine sığınmıştı. Azerbaycan ordusunda askerlik yapmaya başlayan Muhammedov, gönüllü olarak en ön cephede savaşmaya başladı. Doğduğu toprakları Ermenistan işgalinden kurtarmak isterken de şehit düştü. Oğlunun vatan hasretiyle yanıp tutuştuğunu söyleyen baba Hurşir Muhammedov, "Elnur, yiğit bir çocuktu. Hocalı'dan çıktıktan sonra asker olmak istedi. Tek isteği doğduğu toprakları bir daha görmekti. O göremedi ama oğulları, torunlarım Vahid ve Yusuf görecek. Babalarının doğduğu topraklara oğulları gidecek. Karabağ'da onlar gülüp oynayacak. Babalarının kanını yerde bırakmayacak" dedi.