İzmir’de iki belediye çürük binada hizmet verdi

ADIM ATILMADI

İlgili hizmet binası hakkında 2006'da Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı tarafından yapılan kolon ve kirişlerinden karot, çekiç örnekleri sonucu binanın "çürük" çıktığı ortaya çıktı. Aradan 14 yıl geçmesine karşın hiçbir adım atılmadı.

TAHLİYE KARARI

Belediye yönetimi ise bina kolon ve kirişlerini gökkuşağı renklerine boyamakla yetindi. Deprem sonrası büyük hasar oluşan bina şans eseri yıkılmazken, bina ile ilgili tahliye kararı alındı. Depremden hemen sonra apar topar harekete geçen belediye Kültürpark'ta yeni fuar alanına taşınmaya başlandı.