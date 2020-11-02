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İzmir’de iki belediye çürük binada hizmet verdi

 Büyükşehir Belediye binasının 14 yıl önce çürük raporu olmasına rağmen hizmet verdiği, belediye binası hakkında da yıkım kararı olmasına rağmen kullanıldığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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İzmir’de iki belediye çürük binada hizmet verdi

depremi kentteki iki belediyenin de içler acısı halini gözler önüne serdi. binasının 14 yıl önce çürük raporu olmasına rağmen hizmet verdiği, belediye binası hakkında da yıkım kararı alınmasına rağmen aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

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FAALİYETLERE DEVAM ETTİ

Sabah'ın haberine göre; depremin vurduğu İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediye'sinin hizmet verdiği ana hizmet binasında da skandal yaşandı. 'li Tunç Soyer'in belediye başkanlığını yaptığı belediyenin, 14 yıl önce çürük raporu verilmesine rağmen halen bu binada faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktı.

ADIM ATILMADI

İlgili hizmet binası hakkında 2006'da Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı tarafından yapılan kolon ve kirişlerinden karot, çekiç örnekleri sonucu binanın "çürük" çıktığı ortaya çıktı. Aradan 14 yıl geçmesine karşın hiçbir adım atılmadı.

TAHLİYE KARARI

Belediye yönetimi ise kolon ve kirişlerini gökkuşağı renklerine boyamakla yetindi. sonrası büyük hasar oluşan bina şans eseri yıkılmazken, bina ile ilgili tahliye kararı alındı. Depremden hemen sonra apar topar harekete geçen belediye Kültürpark'ta yeni fuar alanına taşınmaya başlandı.

(İzmir'de enkaz alanından bir görüntü)

YIKILACAK BİNADA BELEDİYE VAR

Diğer skandal ise Konak belediyesinde yaşandı. Belediyenin, hakkında yıkım kararı olmasına rağmen eski hizmet binasını hala aktif olarak kullandığı ortaya çıktı. Belediye yönetiminin yeni binaya geçtiği, kaçak binaları denetlemekle görevli ruhsat biriminin yanı sıra bazı hizmet birimlerinin de halen binada olduğu öğrenildi. sonrasında belediyenin kullanılan bina hakkında boşaltma kararı aldığı, çalışanlara "pazartesi işe gelmeyin" çağrısı yapıldığı, belediye birimlerinin aynı caddedeki bir otel binasına taşınacağı öğrenildi.

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