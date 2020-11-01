Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depreminde enkazdan kurtarılan İnci'yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve UMKE ekibinden Edanur, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan İnci'yi ziyaret etti.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "UMKE ekibinden Edanur'la, enkaz altından kurtardıkları İnci'yi ziyaret ettik. Kurtarma anlarında, aralarında geçen konuşmalar hepimizi duygulandırmıştı. İnci'nin durumu iyi, tedavisi bir süre daha sürecek. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyor." ifadelerine yer verdi.