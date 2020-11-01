Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depreminde enkazdan kurtarılan İnci'yi ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde kaldığı enkazdan kurtarılan İnci'yi ziyaret etti. Sağlık Bakanı Koca'ya UMKE ekibinden Edanur da eşlik etti. Bakan Koca ziyaret hakkında yaptığı paylaşımda "İnci’nin durumu iyi, tedavisi bir süre daha sürecek. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyor." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve UMKE ekibinden Edanur, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan İnci'yi ziyaret etti.
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "UMKE ekibinden Edanur'la, enkaz altından kurtardıkları İnci'yi ziyaret ettik. Kurtarma anlarında, aralarında geçen konuşmalar hepimizi duygulandırmıştı. İnci'nin durumu iyi, tedavisi bir süre daha sürecek. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyor." ifadelerine yer verdi.
ENKAZ ALTINDA İNCİ'NİN DAMAR YOLUNU AÇMIŞTI
Sağlık Bakanı Koca, enkaz altında İnci'nin damar yolunu açan UMKE ekibinden Edanur ile hastaneye giti.
İnci Okan'ın enkaz altından çıkarılmasının ardından servis edilen görüntülerdeki Edanur ile İnci'nin konuşları Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
İnci Okan'a enkaz altında damar yolu açarak ilk müdahalesi yapan UMKE ekibinden Edanur hastanede geçmiş olsun dileklerini iletti.