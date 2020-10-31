01 Kasım 2020, Pazar
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MSB tarafından İzmir depremi bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi

İzmir'de meydana gelen sonrası tarafından bölgeye sevkiyatlar yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgesine 18 sortinin gerçekleştirildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2020
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MSB tarafından İzmir depremi bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı arama- kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir'e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.

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