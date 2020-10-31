MSB tarafından İzmir depremi bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgeye sevkiyatlar yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada, İzmir deprem bölgesine 18 sortinin gerçekleştirildiği belirtildi.
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Milli Savunma Bakanlığı arama- kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir'e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.