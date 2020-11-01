01 Kasım 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 112 Acil Komuta Merkezi'nde

Koca, 'nde değerlendirme toplantısına katıldı. , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığımız toplantıda, afet süreci yönetiminde görev alan çalışma arkadaşlarımızla durumu değerlendirdik. Depremin üzerinden yaklaşık 35 saat geçti. Şu an yapılabilecek her şey için ihtiyaçları belirleyip, eylem planları üzerine istişarelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 112 Acil Komuta Merkezi'nde

Bakan Koca ayrıca, enkazdan 70 yaşındaki bir depremzedenin sağ kurtarıldığını açıkladı. Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. Bu gece 01.00 sularında, depremden tam 34 saat sonra, 70 yaşındaki Ahmet amcamız, UMKE ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Geçmiş olsun Ahmet amca. Bizi mutlu eden sözün için de teşekkür ederiz; umudumu hiç kaybetmedim" paylaşımında bulundu.

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