İzmir'de enkazdan yaralı olarak kurtulan Emine Eren'e torunundan acı haber
Son dakika haberi... İzmir’deki deprem faciasında sağ olarak kurtarılan Emine Eren’in torunundan acı haber geldi. Gece saatlerinde Emine Eren'in torunu Çınar Eren’in cansız bedenine ulaşıldı.
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İzmir'deki deprem faciasında sağ olarak kurtarılan Emine Eren'in torunundan acı haber geldi.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Emine Eren (62) sağ olarak kurtarılırken, gece saatlerinde torunu Çınar Eren'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, Emine Eren'in kocasının da enkaz altında olduğu öğrenildi.