İzmir'de yürek burkan hikaye! Baba kansere anne depreme yenik düştü...

Bir kızı ve bir oğlunu okutan anne Fatma Öztürk'ün Down sendromlu oğlu Alper'i her gün jimnastik kulübüne götürüp getirdiğini belirten yakın arkadaşı Mine Zeytin, "Down sendromlu Alper annesine çok düşkündü. Fatma abla her gün onu jimnastik kulübüne götürüyordu. Oğlunun Türkiye Şampiyonluğu bile vardı. Deprem anında Fatma abla ile üniversitede okuyan oğlu birbirlerine sarılmışlar. Down sendromlu Alper ise Fatma ablanın bir kaç metre ilerisindeymiş. Fatma abla enkaz altından ölü, oğlu ise mucizevi şekilde yaralı olarak çıkarıldı. Alper'in ise kalçası kırıldı. Şimdi Fatma ablanın 3 çocuğu öksüz kaldı" diye konuştu.