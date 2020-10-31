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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte iptal edilen seferler...

Son dakika haberine göre; Bursa Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte iptal edilen seferler...

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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