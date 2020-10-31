31 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika: Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'nde "gri kategori"de yer alan 'lı teröristin olduğunu bildirdi. Yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 186'ya yükseldi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2012'de örgüte katılan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.

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