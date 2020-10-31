İzmir depremi son durum: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isim listesi açıklandı mı?
İzmir depremi son durum nedir? Son dakika haberine göre, Ege Denizi İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk saptamalara göre deprem 15 saniye sürdü. Depremin ardından İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenildi. Peki, 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isim listesi açıklandı mı? İşte son durum...
İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir'de son dakika 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremin ardından bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Depremde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Peki, 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isim listesi açıklandı mı? İşte İzmir depremi son durum...
İZMİR DEPREMİ SON DURUM
İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.
İZMİR DEPREMİ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 25'e yükseldiği açıklandı.
İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.
İZMİR DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.
İZMİR'DE 17 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAKİ 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI
İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.
Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.
Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.
Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.
Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
İZMİR'DE BİNALAR NEDEN YIKILDI?
İzmir'de depremde bazı binaların yıkılması bazılarının da ağır hasar görmesi hakkında uzmanlar açıklamalarda bulundu.
Türkiye ve Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık konuyla ilgili konuşarak, "Bize üyelerimizden ilk gelen bilgilere göre yıkılan binalar 1999 Marmara Depremi öncesindeki deprem yönetmeliğine göre yapılmış. Dolayısıyla beton kalitesi düşük ve nervürsüz demir donatısı kullanılmış. Görüntülerdeki binalarda da malzemeler yıpranmış ve eskimiş görünüyor. Ayrıca depremin tesir ettiği yerler zemin emniyeti bakımından zayıf. Bayraklı, Bornova'da zemin iyi değil, dolgu olduğu söyleniyor. Bu önemli değil elbette denizin içine de bina yapabilirsiniz ama zemin etüdünün ve mekaniğinin iyi yapılması gerekiyor.
Türkiye'nin yüzde 70'i deprem tehdidi altında, özellikle Ege'de yatay faylar var ve bunlar aktif fay. Biz depremi öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler olmak üzere üç aşamada ele alıyoruz. En önemlisi deprem öncesi alınacak tedbirdir. Burada da yapılması gereken şey öncelikle bina yapılırken zemin etüdünün yapılması, zemin mekaniğinin bilinmesi ve projenin buna göre yapılması, kullanılacak beton ve demirin kalitesi. Dördüncü olarak binaların projesine uygun inşa edilmesinin sağlanması. Kaliteli hazır beton ve nervürlü demir kullanılması çok önemli. Deprem insanları öldürmez, çürük binalar öldürür." ifadelerini kullandı.
Hürriyet'in haberine göre Eski İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ise "Deprem yönetmelikleri dikkate alınmadan yapılmış olmalı bu binalar. Deprem Yönetmeliği'ne göre yapmak demek, zemin koşulları dahil olmak üzere yapı güvenliğini etkileyecek tüm kriterlerin dikkate alınması demektir. Yine zemin zemin demeye başladılar. Elbette zemin önemlidir. Fakat zemin koşullarını dikkate alıp yapının diğer taşıyıcı özelliklerini dikkate almazsanız o yapı yine yıkılabilir." dedi.
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