DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 DGS tercihleri 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler ek tercih işlemlerine çevrildi. Ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanmak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekliyor. Peki, 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlanmadığı için tercih takvimi de henüz belli olmadıç DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanmıştı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyordu. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de duyurulacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.