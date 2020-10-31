DGS ile yerleşemeyenler dikkat! 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlıyor?
DGS ek tercih işlemleri heyecanla bekleniyor. 2020 yılına ilişkin DGS puanlarının açıklanmasının ardından 25 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihinde alınmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alınacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Peki, 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 DGS tercihleri 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler ek tercih işlemlerine çevrildi. Ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanmak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekliyor. Peki, 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlanmadığı için tercih takvimi de henüz belli olmadıç DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanmıştı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyordu. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de duyurulacak.
DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internetsayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirmeücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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