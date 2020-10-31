Yunanistan'da iki genç sevgili enkaz altından birbirlerine sarılmış halde çıkarıldılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da hasara ve can kaybına neden oldu. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Deprem nedeniyle Vathy kasabasında baygın halde bulunan 17 yaşındaki Aris ve 15 yaşındaki Clarie 'nin yaşamını yitirdiği açıklanırken, yaralı sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi.