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Ağır darbe alan Paşinyan Türkiye'yi bu kez de Hindistan'a şikayet etti

karşısında ağır darbe alan , büyük devletlere şikayette bulunmaya devam ediyor. Ermenistan , bu kez 'yi 'a şikayet etti. Kirli propagandaya imza atan Paşinyan, Türkiye'nin paralı askerleri çatışma bölgesine getirdiğini iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Ağır darbe alan Paşinyan Türkiye'yi bu kez de Hindistan'a şikayet etti

Kafkasya'dan gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise her fırsatta uluslararası medyada ülkesini haklı göstermenin çabası içinde...

Ağır darbe alan Paşinyan Türkiyeyi bu kez de Hindistana şikayet etti AĞIR DARBE ALAN PAŞİNYAN TÜRKİYE'Yİ BU KEZ DE HİNDİSTAN'A ŞİKAYET ETTİ

HİNDİSTAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Hint basınından Wion News'e konuşan Paşinyan, Hindistan dahil uluslararası toplumun "Karabağ'ın varoluşsal tehdidi altında olduğunu" görmesi gerektiğini savundu.

"ATEŞKESİ BİZ BOZMADIK" YALANI

Paşinyan, ateşkesi ihlal eden tarafın Ermenistan olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışarak, "Ateşkes anlaşması bağlamında Ermenistan ateşkese saygı gösterdi, Azerbaycan saygı göstermedi." dedi.

"TÜRKİYE PARALI ASKERLER GETİRDİ"

Ankara'nın Bakü'ye desteğini dile getirmesinden rahatsız olan Paşinyan, "Paralı askerler ve teröristler de Türkiye tarafından çatışma bölgesine getirildi." sözlerini sarfederek, asılsız iddialarda bulundu.

"PAKİSTAN'DAN PARALI SAVAŞÇILAR GELDİ"

Çaresizlik içinde olduğu görülen Ermenistan Başbakanı, gerçeği yansıtmayan sözlerini, "Karabağ bölgesinde çıkan savaşa Pakistan'dan silahlı savaşçıların katıldığı bilgisine sahibiz." şeklinde sürdürdü.

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