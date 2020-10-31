Depremi mavi ay mı tetikledi? Astrologlar yanıtladı





ALGORİTMA ASTROLOGLUĞU İNSANLARI MANİPÜLE EDİYOR



Astrolog Murat Çelik: "Gökyüzündeki sert açılar illa yeryüzünde bir afet ya da olumsuz bir şeyle sonuçlanır diye bir şey diyemeyiz. Son dönemlerde pek çok astrolog gök yüzündeki her sert açıda bir kehanet yapıyor. Ya tutarsa diye farklı konularda çok sayıda şey söylüyor. Bunlar bazen tutuyor bazen tutmuyor. İzmir depremini mavi aya bağlamak da doğru değil. Eğer mavi ay bu depremde etkili olsaydı tüm evrenin bundan etkilenmesi gerekirdi. Biz bir yeni çağa giriyoruz. Bu çağ 400 yıl sürecek. Bu dönemde evrende belli değişimler ve hareketler oluyor. Bu hareketlerin de yansımaları oluyor. Dünyanın bir noktasında olumlu bir şeyler olurken diğer noktasında olumsuz şeyler olabiliyor. Algoritma astrologluğu ile insanları manipüle etmeyi doğru bulmuyorum. Kimse geleceği göremez." (Hürriyet)

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