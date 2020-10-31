31 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Taksim Camisi Ramazan’da AKM, Haziran 2021’de açılacak

Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Taksim Camisi Ramazan’da AKM, Haziran 2021’de açılacak

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, ve ’nin sona yaklaşılan inşa çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi ve açılış tarihi için söz aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Taksim Camisi Ramazan’da AKM, Haziran 2021’de açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camisi ve yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ziyaretinin ardından, gazetecilere bilgi verdi: "Taksim Camisi'yle alakalı olarak Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de AKM konusunda 2021'in 6'ncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah 'Haziran 2021'e kadar yetiştirme hedefimiz var' diyorlar. Tabii kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Bir de tabii biliyorsunuz Ankara'da aynı şekilde bir gayretimiz var. Fevkalade bir durum olmadığı takdirde 6'ncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektronik, elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir, çünkü ithal ama bunun dışındaki bütün işleri 6'ncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz."



Bu arada Başkan Erdoğan, cuma namazını da Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Atatürk Kültür Merkezi AKM açılış için gün sayıyor | İnşaattaki son durumu A Haber görüntüledi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR | İNŞAATTAKİ SON DURUMU A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA