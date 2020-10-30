İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve birçok ilden hissedildi

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi. Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları...A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında bazı noktalarda yıkılan binalar olduğu aktardı.

İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programın�� iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Bakan Kurum; "Bornova ve Bayraklı'da 5 bina yıkıldı. Enkaz altında vatandaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

A HABER ENKAZ BÖLGESİNDE

Yıkılan binanın olduğu yere giden A Haber ekipleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. A Haber kameraları yıkılan 8 katlı binayı ekran taşırken muhabirin "Kadın sesi geliyor mu?" sözleri dikkat çekti. Enkaz altında küçük bir çocuğun çıkarılma anı kameralara yansıdı ve ambulansa taşındı. A Haber ekranlarında yaralının çıkarıldı anlar kayda geçti. O sırada çevredeki vatandaşlar arama-kurtarma ekiplerini alkışladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki deprem ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.