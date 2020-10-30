30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve birçok ilden hissedildi

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Başkan Erdoğan "İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve birçok ilden hissedildi

'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, , İzmir ve çevre illerden hissedildi. Merkez üssü açıkları...A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında bazı noktalarda yıkılan binalar olduğu aktardı.

İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'nde meydana gelen deprem nedeniyle 'daki programın�� iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Bakan Kurum; "Bornova ve Bayraklı'da 5 bina yıkıldı. Enkaz altında vatandaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

AHaber CANLI YAYIN

A HABER ENKAZ BÖLGESİNDE

Yıkılan binanın olduğu yere giden A Haber ekipleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. A Haber kameraları yıkılan 8 katlı binayı ekran taşırken muhabirin "Kadın sesi geliyor mu?" sözleri dikkat çekti. Enkaz altında küçük bir çocuğun çıkarılma anı kameralara yansıdı ve ambulansa taşındı. A Haber ekranlarında yaralının çıkarıldı anlar kayda geçti. O sırada çevredeki vatandaşlar arama-kurtarma ekiplerini alkışladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki deprem ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 3,9 ile 4,8 büyüklüğü arasında 6 artçı deprem daha yaşandı. 'nde 6,6 şiddetindeki depremin ardından Kuşadası Körfezi açıklarında saat 14.59'da 4.1 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşti.

İzmir'de deprem! Yaşanan son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu | Son dakika İZMİR'DE DEPREM! YAŞANAN SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZ ÜSSÜ BELLİ OLDU | SON DAKİKA

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. , , , Balikesir, Aydın ve 'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı sonrası deniz çekildi İZMİR'DE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! SARSINTI SONRASI DENİZ ÇEKİLDİ

AFAD ÇALIŞMALARA BAŞLADI

, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yaptı.

Son dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yerlikaya'dan Marmara'da da hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk açıklama geldi. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

Depremden sonra vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi. Jandarma ve polis bölgede tarama çalışması yapıyor.

15.13: AFAD Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde artçı bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu.

15.12: Seferihisar Belediye başkanı İsmail Yetişkin, "Şu an için herhangi bir olumsuz açıklama gelmedi. Herkes telaştan dışarıda" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA