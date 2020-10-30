İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve birçok ilden hissedildi
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Başkan Erdoğan "İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.
İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi. Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları...A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında bazı noktalarda yıkılan binalar olduğu aktardı.
İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programın�� iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Bakan Kurum; "Bornova ve Bayraklı'da 5 bina yıkıldı. Enkaz altında vatandaşlarımız var." ifadelerini kullandı.
A HABER ENKAZ BÖLGESİNDE
Yıkılan binanın olduğu yere giden A Haber ekipleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. A Haber kameraları yıkılan 8 katlı binayı ekran taşırken muhabirin "Kadın sesi geliyor mu?" sözleri dikkat çekti. Enkaz altında küçük bir çocuğun çıkarılma anı kameralara yansıdı ve ambulansa taşındı. A Haber ekranlarında yaralının çıkarıldı anlar kayda geçti. O sırada çevredeki vatandaşlar arama-kurtarma ekiplerini alkışladı.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." açıklaması yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki deprem ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır.
ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR
6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 3,9 ile 4,8 büyüklüğü arasında 6 artçı deprem daha yaşandı. Ege Denizi'nde 6,6 şiddetindeki depremin ardından Kuşadası Körfezi açıklarında saat 14.59'da 4.1 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşti.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
AFAD ÇALIŞMALARA BAŞLADI
AFAD, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yaptı.
AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Marmara'da da hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk açıklama geldi. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.
İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.
Depremden sonra vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi. Jandarma ve polis bölgede tarama çalışması yapıyor.
15.13: AFAD Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde artçı bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu.
15.12: Seferihisar Belediye başkanı İsmail Yetişkin, "Şu an için herhangi bir olumsuz açıklama gelmedi. Herkes telaştan dışarıda" dedi.