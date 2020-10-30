Son dakika: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse'nin kurtarılma çalışmaları
Son dakika haberleri... İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve Günay için devam eden kurtarma çalışmaları A Haber ekranlarında...
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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
BUSE'YE ULAŞILDI
İzmir'de enkaz altında ulaşılan Buse ve Günay'a ulaşıldı. Kurtarma ekipleri Buse ve Günay'ı kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Detaylar gelecek...
BUSE HASYILMAZ'I KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan Buse Hasyılmaz Türkiye'nin gündemi oldu.
Buse Hasyılmaz'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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