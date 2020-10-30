Son dakika: Binali Yıldırım'dan önemli İzmir depremi açıklaması

Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor.

"ZAMANA KARŞI BİR YARIŞ VAR"

Şu anda hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak. Biraz sonra Bakanlarımız gerekli detaylı açıklamaları yapacaklar.

Arama kurtarmada geldiğimiz en son durumu sizlere aktaracaklar. Benim söyleyeceğim şudur; değerli İzmirliler başta olmak üzere Ege'de Marmara'da bu büyük felaketi, bu büyük depremi yaşayan, hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kayıplarımız var, umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşerilerimizi de sağ salim kurtarırız.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Koordinasyon merkezinden açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bölgede çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımız hasarlı gördükleri evlere girmesin" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum açıklamalarına şöyle devam etti;

Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 114 artçı deprem meydana geldi. Tabi deprem aynı zamanda Çanakkale'de Manisa'da Muğla'da Aydın ilimizde hissedildi. Arama tarama faaliyetleri şu an için bütün illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizde sorun problem gelmedi. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şu an için 17 enkazımız var, enkaz altında vatandaşlarımız var.

"ÖNCELİĞİMİZ HAYATLARI KURTARMAK"

İzmir'deki depreme hakkında önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "En büyük önceliğimiz hayatları kurtarmak." dedi.

İzmir'deki deprem nedeniyle evlerine girmek istemeyen vatandaşlara seslenen Bakan Pakdemirli, "Meteoroloji kontrol edildi. 5 gün içinde İzmir'de yağmur beklenmiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız." dedi.

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