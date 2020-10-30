Ankara ve Diyarbakır'dan İzmir'e deprem çalışması için takviye
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir depremi nedeniyle Ankara ve Diyarbakır'dan bölgeye desteklerin gittiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "AFAD personelini taşıyan iki TSK uçağı Diyarbakır'dan İzmir'e hareket etti" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 uçağın daha İzmir'de arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personelini bölgeye ulaştırmak için Diyarbakır'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deprem felaketiyle sarsılan İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD personeli ile araçlarını taşıyan Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın daha Diyarbakır'dan İzmir'e havalandığı belirtildi.
Bakanlık daha önce 3 uçağın deprem bölgesine hareket ettiğini bildirmişti.
ANKARA'DAN DA DESTEK GİDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerini ve araçlarını taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadelerine yer verildi.
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