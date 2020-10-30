Ankara ve Diyarbakır'dan İzmir'e deprem çalışması için takviye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 uçağın daha İzmir'de arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personelini bölgeye ulaştırmak için Diyarbakır'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deprem felaketiyle sarsılan İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD personeli ile araçlarını taşıyan Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın daha Diyarbakır'dan İzmir'e havalandığı belirtildi.

Bakanlık daha önce 3 uçağın deprem bölgesine hareket ettiğini bildirmişti.

ANKARA'DAN DA DESTEK GİDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerini ve araçlarını taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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