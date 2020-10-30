Son dakika: İzmir deprem ne kadar, kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir deprem görüntüleri

Son dakika... İzmir deprem kaç saniye sürdü? AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından depremin merkez üssü ve ne kadar sürdüğü yönünde araştırmalar başladı. Peki, İzmir deprem ne kadar, kaç saniye sürdü? İşte 30 Ekim İzmir deprem görüntüleri...

İZMİR DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Deprem 15 saniye sürdü, bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İZMİR DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

AFAD ÇALIŞMALARA BAŞLADI

AFAD, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yaptı.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.