Son dakika: İzmir'deki deprem anını gösteren görüntüler geldi! Korku anları...
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor. Deprem anında çekilen görüntüde binanın yıkılma anı anbean görülüyor. Ajanslara düşen son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Bornova ve Bayraklı'da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
SON DAKİKA! DEPREM ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor. Deprem anında çekilen görüntüde bir binanın yıkılma anı anbean kaydedildi. Dehşete düşüren görüntülerde çevredeki vatandaşların panik anı da anbean yansıyor.