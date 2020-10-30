Karagümrük BB Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evindeBüyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karagümrük, BB Erzurumspor'u 5-1 yenerek 3 puana uzandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetti.
Karagümrük, BB Erzurumspor'u 5-1 yenerek 3 puana uzandı.
Süper Lig'de Fatih Kargümrük puanını 11'e çıkartırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.
İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo
BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan