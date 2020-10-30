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Karagümrük BB Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 7. haftasında evindeBüyükşehir 'u konuk etti. Karagümrük, BB Erzurumspor'u 5-1 yenerek 3 puana uzandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Karagümrük BB Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetti.

Karagümrük, BB Erzurumspor'u 5-1 yenerek 3 puana uzandı.

Süper Lig'de Fatih Kargümrük puanını 11'e çıkartırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo

BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan

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