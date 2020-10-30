Son dakika: İzmir'e araç girişlerine kısıtlama getirildi

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ŞEHRE GİRİŞLER KISITLANDI

Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.

ÇIKIŞLARDA KISITLAMA YOK

İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.

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