Son dakika: İzmir'e araç girişlerine kısıtlama getirildi
Son dakika haberi...İzmir'de yaşanan deprem sonrasında ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin rahat hareket edebilmesi için şehre yapılan araç girişlerine kısıtlama getirildi.
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İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
ŞEHRE GİRİŞLER KISITLANDI
Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.
ÇIKIŞLARDA KISITLAMA YOK
İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.
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