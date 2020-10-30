Bari şimdi yapmayın! CHP'li yandaş gazeteci İzmir'deki depremi AK Parti'ye bağladı

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Depremin ilk dakikalarında sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan CHP'li yandaş gazeteci İmambakır Üküş, depremi AK Parti'ye bağladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Depremin ilk anlarında vatandaşlar canlarını kurtarma derdine düşmüş yakınlarından haber alma umuduyla beklerken Üküş'ün bu paylaşımı sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

O SKANDAL PAYLAŞIM

Üküş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Geçmiş olsun Ege. Deprem bu ülkenin gerçeği. Hemde çok acı gerçeği. Deprem gerçeğine odaklanma yerine ranta odaklanmış AK Parti Türkiye'yi felâkete sürüklüyor. İstanbul depremine hazırlanmak yerine rant projesi olan Kanal İstanbul için ısrar edenler felâkete davetiye çıkarıyor" dedi.