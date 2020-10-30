Millet can derdinde CHP'li Tekin yalan! Yıkılmamış devlet binaları için yıkıldı dedi

İzmir'de saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı. 12 binada hasar meydana gelirken arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmaların sürdürüyor.

MİLLET CAN DERDİNDE TEKİN YALAN!

Depremin ardından vatandaşlar, ailesine ulaşabilmek ve enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardımcı olabilmek için seferber olurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir skandala imza attı.Sosyal medya hesabından bir tweet atan Tekin, tarihi Bayraklı Kaymakamlık binasının ve Kızılay Kan Merkezi'nin yıkıldığını söyledi.

RESMİ BİNALAR YIKILDI YALANI

Tekin tweetinde, "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı. Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım" ifadelerini kullandı.

BİNALARDA HASAR YOK

Tarihi kaymakamlık binasının ve Kızılay Kan Merkezi'nin yıkılmadığı öğrenildi.