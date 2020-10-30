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Fransız Başpiskopos Le Gall'den karikatür açıklaması: Dinlere hakaret etme hakkını kendinizde göremezsiniz

'nın Toulouse Başpiskoposu Robert , Hz.Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin dergisinde yayınlanmasını tehlikeli bulduğunu ifade etti. Le Gall, "Dinlere hakaret etme hakkını kendinizde göremezsiniz." dedi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Fransız Başpiskopos Le Gall'den karikatür açıklaması: Dinlere hakaret etme hakkını kendinizde göremezsiniz

Le Gall yaptığı açıklamada, Nice kentindeki Notre-Dame Kilisesi'nde dün düzenlenen bıçaklı saldırının "korkunç" olduğunu söyledi.

KARİKATÜR YAYINLANMAMALIYDI

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasına ilişkin soruya Le Gall, "Bu karikatürlerin yayımlanmasına karşıyım. Bu çok tehlikeli. Yangına körükle gidiyoruz. Bu karikatürler Müslümanlara ve aynı zamanda Hristiyanlara karşı yapıldı. Bu karikatürler yayımlanmamalı. Sonuçlarını görüyoruz." yanıtını verdi.

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YANGINA KÖRÜKLE GİDİYORUZ

Le Gall, okulda öğrencilere Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri göstermenin yangına körükle gitmek anlamına geldiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu karikatürlerin yayımlanması için gerekçe gösterdiği ifade özgürlüğünün sınırının olduğunun altını çizen Le Gall, "Dinlere hakaret etme hakkını kendinizde göremezsiniz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bu arada, Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürerken Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da artıyor. Macron, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. Macron'un bu açıklamaları, Arap dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da artarken bir cami ve iki sivil toplum kuruluşu kapatıldı. Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürülmesinin ardından Macron, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

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