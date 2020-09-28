28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal çıkış: Bir cephe de Azerbaycan’da açılmasın

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal çıkış: Bir cephe de Azerbaycan’da açılmasın

Bölgede huzursuzluğun fitilini ateşleyen , dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren ordusu komuta merkezleri, hava savunma merkezlerini SİHA’larla vurdu. , kardeş Azerbaycan'a tam destek verirken yandaşı gazeteci "Bir cephe de Azerbaycan'da açılmasın" çıkışıyla kendine yakışanı yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
ABONE OL
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal çıkış: Bir cephe de Azerbaycan’da açılmasın

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan dün yine Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattı. İşgal altındaki köyler Azerbaycan ordusu tarafından tek tek kurtarılmaya başlamışken Türkiye kardeş Azerbaycan'a desteğini tekrar duyurdu.

Ancak bu destek CHP yanlısı haberleriyle bilinen gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti.

Ataklı bugünkü köşe yazsısında şu ifadeleri kullandı:

"BİR CEPHE DE AZERBAYCAN'DA AÇILMASIN"
Demeçler açıklamalar, sert eleştiriler şu anda kamuoyunda sempati yaratıyor olabilir. Ancak Türkiye'nin bugünkü ortamda Azerbaycan-Ermenistan sürtüşmesine aktif olarak girmemesi gerekir.

Yine bir maceraya girme hevesinde olduklarını fark ediyorum. Tabii iktidarın bu tür şeylere ihtiyacı var aslında. Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir, bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye'nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı.

Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde "Yanlış yaptık, keşke içine dalmasaydık" türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır. Vakit yine geç olmamalı."

Can Ataklı için hesap vakti! Başkan Erdoğana skandal sözler söylemişti CAN ATAKLI İÇİN HESAP VAKTİ! BAŞKAN ERDOĞAN'A SKANDAL SÖZLER SÖYLEMİŞTİ
Can Ataklı CHP seçmenine isyan etti! Siz böyle oldukça... CAN ATAKLI CHP SEÇMENİNE İSYAN ETTİ! SİZ BÖYLE OLDUKÇA...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA