Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası çocuklara hediye verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Cami'inde kıldı. Namaz çıkışı iki küçük çocuğa hediye veren Erdoğan Vahdettin Köşkü’ne geçti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı öncesi Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) inceleme yaptı.
İncelemelerin ardından Başkan Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Kerem Aydınlar Cami'ine geldi.
Cuma namazını burada kılan Başkan Erdoğan cami çıkışı 2 çocuğa oyuncak verip kısa süre sohbet etti. Ardından Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)