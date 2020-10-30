30 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası çocuklara hediye verdi

Başkan Cuma namazını Üsküdar’da bulunan 'inde kıldı. Namaz çıkışı iki küçük çocuğa hediye veren Erdoğan ’ne geçti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası çocuklara hediye verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı öncesi Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Başkan Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Kerem Aydınlar Cami'ine geldi.

Cuma namazını burada kılan Başkan Erdoğan cami çıkışı 2 çocuğa oyuncak verip kısa süre sohbet etti. Ardından Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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