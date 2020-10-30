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Son dakika: Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a İzmir depremi için geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberleri... Başkan , depremi nedeniyle kendisini arayan Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı , bin ve ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a İzmir depremi için geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde liderler, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

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