Son dakika: Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a İzmir depremi için geçmiş olsun telefonu
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi nedeniyle kendisini arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde liderler, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.
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