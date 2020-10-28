Terör devleti Ermenistan'ın ordusu çöküyor! İki bin kişiye emir verildi 300 kişi geldi

2 BİN ASKER YERİNE 300 ASKER TOPLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'dan toplanan askeri personelin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gönderilmeye devam ettiği ve 2 bin kişiye savaşmak üzere emir verilmesine rağmen sadece 300 kişinin toplandığı aktarıldı. Birçok asker ve polisin cepheye gitmeyi reddettiği bildirildi.