Terör devleti Ermenistan'ın ordusu çöküyor! İki bin kişiye emir verildi 300 kişi geldi
Ateşkes anlaşmalarına uymayarak sivilleri hedef alan Ermenistan, Azerbaycan ordusunun verdiği karşılık sonucunda çöküşe geçti. Cephede Ermeni askerleri arkasına bile akmadan silahları araçları bırakıp kaçıyor. Son gelen bilgilere göre; Ermenistan'da iki bin kişiye savaşmak üzere emir verilmesine rağmen birçok asker ve polisin cepheye gitmeyi reddetmesi üzerine sadece 300 kişinin toplanabildiği öğrenildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim gün boyunca ve 28 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi.
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Açıklamada Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıplar vererek geri çekildiği ifade edildi.
2 BİN ASKER YERİNE 300 ASKER TOPLANDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'dan toplanan askeri personelin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gönderilmeye devam ettiği ve 2 bin kişiye savaşmak üzere emir verilmesine rağmen sadece 300 kişinin toplandığı aktarıldı. Birçok asker ve polisin cepheye gitmeyi reddettiği bildirildi.
İMHA EDİLEN ASKERİ ARAÇLAR
Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 1 "Osa" uçak savar füze sistemi, 3 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi 6 D-30, 5 D-20, 1 D-44 obüs, 2 2A36 Giatsint-B obüsü, 1 120 mm havan, 1 Konkurs tanksavar füzesi ve 6 askeri araç imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.